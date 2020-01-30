بلدان جديدان يعلنان أول إصابة بـ”كورونا”
أعلنت كل من الهند والفلبين اليوم عن رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيهما.
ونقلت رويترز عن الحكومة الهندية قولها في بيان إن حالة الإصابة الأولى ظهرت في منطقة كيرالا جنوب البلاد وإن الفحوص أثبتت إصابة المريض بالفيروس وإن حالته مستقرة وتم عزله داخل مستشفى.
وفي الفلبين أعلن وزير الصحة فرانسيسكو دوكيه في مؤتمر صحفي ظهور أول حالة إصابة بالفيروس وقال إن الفحوص أكدت إصابة صينية تبلغ من العمر 38 عاما وجاءت من مدينة ووهان بالصين في الـ 21 من الشهر الجاري.