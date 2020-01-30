170 مليون ليرة أرباح عنب حمص
بلغت الأرباح التي حققتها الشركة العامة لتصنيع العنب في حمص خلال العام الماضي 170 مليون ليرة بالرغم من الصعوبات التي واجهتها مثل قدم الآليات ونقص العمالة وتراجع كميات العنب المسلمة إليها وفق مديرها العام المهندس جرجس الحموي.
وأشار الحموي في تصريح لـ سانا إلى أن الشركة استطاعت تصنيع 780 طنا ناتجة من استلام 1233 طن عنب من فلاحي حمص و 348 طن صوما عصير العنب من شركة تصنيع العنب في السويداء فيما زادت المبيعات بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 124ر1 مليار ليرة هذا العام.
ولفت الحموي إلى ضرورة إعادة دراسة آلية تسعير كيلو العنب الذي تستجره الشركة من الفلاحين وتعديله بما يتناسب مع أسعار السوق المحلية وتكلفة عملية زراعته إضافة إلى تقديم دعم مالي للشركة لدعم تنافسيتها في الإنتاج والتسويق مع القطاع الخاص.