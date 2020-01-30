مانشستر سيتي إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية
خسر مانشستر سيتي بهدف أمام مانشستر يونايتد لكنه تماسك ليبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية بكرة القدم بالفوز3-2 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي ليضرب موعداً مع أستون فيلا على ملعب ويمبلي.
سجل نيمانيا ماتيتش هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 35 ليفوز يونايتد على ملعب الاتحاد لكن لاعب الوسط تعرض للطرد في وقت لاحق ولم يكن هذا الهدف كافيا لقلب نتيجة مباراة ذهاب الدور قبل النهائي التي انتهت 3-1 لصالح سيتي على ملعب أولد ترافورد.
وطرد الحكم اللاعب الصربي بعد حصوله على الإنذار الثاني قبل 15 دقيقة من النهاية ولم يتمكن يونايتد من إضافة الهدف الثاني الذي كان سيقود المواجهة لركلات الترجيح.
وسيقام النهائي في الأول من آذار حيث يسعى سيتي للفوز باللقب للعام الثالث على التوالي والمرة الرابعة في آخر خمسة مواسم.