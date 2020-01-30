جهانغيري: (صفقة القرن) مصيرها الفشل

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن ما تسمى “صفقة القرن” مصيرها الفشل.

ونقلت وكالة إرنا عن جهانغيري قوله في تغريدة اليوم على تويتر مخطط (صفقة القرن) الظالم الذي يكشف شكله ونصه عن غرور وهيمنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصهيونية من جانب ومظلومية واضطهاد الشعب الفلسطيني من جانب آخر هو عار القرن الكبير.

وأضاف في ظل مقاومة ووعي الفلسطينيين والمسلمين وأحرار العالم لن يكون مآل الصفقة إلا الفشل والخزي.

بدوره أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية ابراهيم رئيسي أن الصفقة خدعة هدفها تكريس الظلم والعدوان الذي يمارسه كيان الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أنه لا أحد يستطيع اسكات صرخة المناداة بالعدالة لدى الشعب الفلسطيني وسائر أحرار العالم والتي برزت اليوم في إطار المقاومة.

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