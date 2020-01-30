سياسي تركي: من حق الدولة السورية القضاء على الإرهاب في أراضيها

أكد أران أردام عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري التركي أنه من حق الدولة السورية القضاء على الإرهابيين في أراضيها وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل مناطقها.

وفي حديث لقناة “تيل 1” استنكر أردام رد فعل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وبعض المسؤولين في نظامه حيال الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب وقال “ما علاقة تركيا بإدلب ومن ثم لماذا تعترض أنقرة على تحرير الجيش السوري لمدن وبلدات وقرى سورية كان الإرهابيون يحتلونها منذ سنوات”.

وأضاف اردام “إذا كان أردوغان متضامنا إلى هذه الدرجة مع الإرهابيين من تنظيم جبهة النصرة الموجودين في إدلب ومحيطها يستطيع أن يأتي بهم إلى تركيا ويساعدهم كما يشاء من منطلقات عقائدية مشتركة”.

وشدد على أنه ليس من حق النظام التركي التدخل في أي مكان من سورية وعليه أن يوقف دعمه لكل التنظيمات الإرهابية لأن ذلك لا يليق بعلاقات حسن الجوار كما يتناقض مع تفاهمات استانا وسوتشي التي تؤكد على سيادة سورية ووحدة أراضيها.

من جهة أخرى وبشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تسمى “صفقة القرن” قال اردام “إن سورية وإيران وحزب الله والقوى الفلسطينية الوطنية التي أفشلت كل المخططات الامبريالية والصهيونية حتى الآن قادرة على إفشال الصفقة”.

وشدد على أنه على جميع شرفاء العالم أن يتصدوا لهذه الصفقة لأنها مؤامرة إمبريالية استعمارية وصهيونية عالمية تشبه وعد بلفور واتفاق سايكس بيكو.

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