الجيش يطهر قرى جوباس ومرديخ ومعردبسة من الإرهاب

طهرت وحدات من الجيش العربي السوري قرى جوباس ومرديخ ومعردبسة من الإرهاب شمال مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تدمير آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة وتحصيناتها فيها.

وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش تابعت عملياتها المكثفة في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية الفارة من مدينة معرة النعمان باتجاه قرى جوباس ومرديخ ومعردبسة بريف إدلب الجنوبي الشرقي وخاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين داخل هذه القرى بعد تمهيد ناري بسلاحي المدفعية والصواريخ وتدمير تحصيناتهم فيها.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت بالسيطرة على قرى جوباس ومرديخ ومعردبسة بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وفرار من تبقى منهم باتجاه مدينة سراقب حيث تتعامل وحدات الجيش معهم بالأسلحة المناسبة.

وطهرت وحدات الجيش خلال الأيام القليلة الماضية مدينة معرة النعمان و28 بلدة وقرية من الارهاب في ريف إدلب الجنوبي وذلك خلال عملياتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد لجرائم التنظيمات الارهابية التي تستمر بالاعتداء على المناطق الآمنة والمدنيين ونقاط تمركز الجيش بالقذائف المتنوعة.

طباعة