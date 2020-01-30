أكثر من 5ر1 مليار ليرة مبيعات السورية للتجارة في السويداء
حقق فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء خلال العام الماضي مبيعات بقيمة مليار و537 مليونا عبر منافذ البيع والصالات المنتشرة في كل مناطق المحافظة.
وبين مدير الفرع حسين صافي أن حجم المبيعات المسجلة جيد ويعكس الإقبال المتزايد على منافذ المؤسسة نتيجة توفير تشكيلة متنوعة من المواد والسلع الأساسية وبأسعار منافسة تقل عن السوق وذلك ضمن تطبيق سياسة التدخل الإيجابي.
ولفت صافي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن الفرع يواصل تدخله عبر طرح مختلف المواد والسلع فتم طرح السلة الغذائية المتكاملة بسعر عشرة آلاف ليرة تضم 12 مادة والاستمرار بإقامة المعارض المتخصصة في مختلف المواسم مبينا أنه تم بيع 800 سلة غذائية اضافة استمرار البيع بالتقسيط للعاملين بالدولة مع السعي لتوسيع قاعدة الانتشار الجغرافي عبر افتتاح منافذ بيع جديدة بالتعاون مع الوحدات الإدارية والدوائر الرسمية بهدف إيصال الحاجات الضرورية بسهولة ويسر وبأقل التكاليف.
ويبلغ عدد منافذ البيع التابعة لفرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء 81 منفذا.