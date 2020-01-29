بالصور رصدُ واقعُ معرة النعمان بعد ساعات من تطهيرها من الإرهاب

رصدت كاميرا سانا أثناء مرافقتها وحدات من الجيش العربي السوري وهي تقوم بتمشيط مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد دحر الإرهاب عنها حجم التخريب الذي خلفه الإرهابيون في المدينة وفي معالمها الأثرية وشبكات الأنفاق المعقدة التي أقاموها تحت الأرض للربط بين أحياء المدينة والمناطق المحيطة بها.

وأظهرت الصور ضراوة المعارك التي خاضها رجال الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة الذي كان يسيطر على المدينة ويعتبرها أحد معاقله الرئيسية في المنطقة وحول منشآتها العامة والتاريخية لمقار للاحتماء بها.

مراسل سانا الحربي جال أيضاً برفقة رجال الجيش في أحياء المدينة ودخل أحد الأنفاق الذي يمتد من مدينة معرة النعمان إلى بلدة معرشمشة بطول نحو 2 كليومتر حفره الإرهابيون تحت الأرض للاحتماء من ضربات الجيش العربي السوري.

وأشار المراسل إلى أنّ النفق يحتوي عدة محارس للإرهابيين وغرفاً للإقامة ومجهز بفتحات تهوية ويحتوي عشرات العبوات والألغام التي قام عناصر وحدات الهندسة بإزالتها وتفكيكها بعدما كان الارهابيون قد زرعوها داخل النفق قبل اندحارهم من المنطقة.

متحف المعرة الأثري حولته التنظيمات الإرهابية إلى مقر لها وعمدت إلى نهب محتوياته لبيعها إلى سماسرة أتراك بمساعدة مباشرة من سلطات نظام أردوغان قبل أن تعيث فساداً فيما تبقى من معالمه وحولت معظم أجزائه إلى غرف عمليات ومخازن ومستودعات لأدوات أجرامها.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اليوم أنّ وحدات الجيش العاملة بريف إدلب طهرت خلال الأيام القليلة الماضية مدينة معرة النعمان و28 بلدة وقرية من الإرهاب في ريف إدلب الجنوبي.

طباعة