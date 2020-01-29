الجزائر ترفض صفقة القرن وتجدد دعمها للشعب الفلسطيني
أكدت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها لمخطط صفقة القرن، مشيرةً إلى دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.
وشددت الخارجية الجزائرية اليوم في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية (واج) على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة عاصمتها القدس، مشيرةً إلى أنّ اعلان ما يسمى بـ“صفقة القرن” موجه ضد حق الفلسطينيين.
ولفتت الخارجية إلى أهمية رص الصف الفلسطيني وتوحيد كلمته وتنسيق العمل العربي والدولي المشترك من أجل تجاوز هذه الصفقة.