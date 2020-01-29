“الصحة العالمية”: توقّع ظهور حالات جديدة لفيروس كورونا في دول أخرى

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أنها تتوقع ظهور حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد في بلدان أخرى بعد انتقاله عبر الحدود وصولا إلى إقليم شرق المتوسط.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المنظمة قولها في بيان أن على جميع البلدان بذل المزيد من الجهود لتعزيز قدراتها على الكشف المبكر عن المرض والاستقصاء والاستجابة السريعة لأحداث الصحة العامة، مضيفةً أنها لا توصي في الوقت الراهن بفرض أي قيود على السفر أو التجارة.

وأكدت المنظمة ظهور أولى حالات فيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط في دولة الإمارات، وجاء تأكيد المنظمة بعد أن أعلنت دولة الامارات أنّ أربعة أفراد من عائلة واحدة وصلوا من مدينة ووهان الصينية تم نقلهم إلى المشفى بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من كانون الثاني الجاري بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا.

بدوره قال المدير الإقليمي للمنظمة أحمد بن سالم المنظري: إنّ مكتب المنظمة يرصد اتجاهات المرض ويعمل مع الدول الأعضاء لضمان أعلى درجات الاستعداد بهدف الكشف عن الحالات المحتملة والاستجابة لها مشدداً على أهمية هذه الإجراءات في مكافحة انتقال الفيروس وعلاج الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض.

وذكرت المنظمة أنها تولي موضوع فيروس كورونا المستجد الاهتمام اللازم منذ أن أعلنت الصين أولى حالات الإصابة أواخر الشهر الماضي ودعت الدول إلى التأهب والاستجابة وتعزيز قدرات المختبرات وتعبئة الامدادات والأدوية الأساسية.

وللوقاية من الفيروس وتقليل خطر انتقاله أوصت المنظمة بأن يتجنب الأفراد مخالطة الأشخاص الذين يعانون العدوى التنفسية الحادة وغسل اليدين باستمرار ولاسيما بعد الملامسة المباشرة للمرضى أو البيئة المحيطة بهم وتجنب مخالطة حيوانات المزارع أو الحيوانات البرية دون وقاية

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