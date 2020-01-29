نيبينزيا وجيون: رفع الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري.. وتسهيل إدخال المساعدات لمحتاجيها

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أنّ مساعدة السوريين تكون برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من بعض الدول، لافتاً إلى أنّ تسييس الملف الإنساني أمر غير مقبول.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم: إنّ الإرهابيين يواصلون استخدام المدنيين في إدلب كدروع بشرية ويستهدفون المعابر الإنسانية التي جهزها الجيش السوري للراغبين بالخروج من المناطق التي يسيطر هؤلاء الإرهابيون عليها، مؤكداً ضرورة مواصلة جهود مكافحة الإرهاب حتى دحره عن كل الأراضي السورية.

ولفت نيبنيزيا إلى أنّ قوات الاحتلال الأمريكي تضع العراقيل أمام وصول القوافل الإنسانية إلى مخيمي الركبان جنوب سورية والهول شمال شرقها، داعياً الأسرة الدولية والأمم المتحدة إلى تعزيز تعاونها مع الحكومة السورية بشأن تنسيق دخول المساعدات الإنسانية وللانضمام إلى مشاريع وخطط إعادة الإعمار في سورية.

بدوره أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب حتى دحره عن الأراضي السورية نهائياً.

وقال تشانغ: إنّ رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول على سورية هو السبيل الوحيد لتحسين الوضع الإنساني فيها، داعياً إلى تسهيل إدخال المساعدات لمحتاجيها بالتنسيق بين الحكومة السورية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا وفقا للمعايير الدولية ودون أي تسييس.

وجدد تشانغ التأكيد على أنّ حلّ الأزمة في سورية لا يكون إلا من خلال عملية سياسية بقيادة سورية ودون أي تدخلات أو إملاءات خارجية.

طباعة