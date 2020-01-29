مراسل سانا في حلب: وحدات الجيش تطهر قرية خان طومان بريف حلب الجنوبي من الإرهاب

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 4 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 29 كانون الثاني 2020
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نيبينزيا وجيون: رفع الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري.. وتسهيل إدخال المساعدات لمحتاجيها
ماكرون: أردوغان لم يفِ بوعوده وما زال ينقل مرتزقةً إلى ليبيا
بأغلبية كبيرة.. البرلمان الأوروبي يصدّق على اتفاق بريكست
وزير الإعلام يطمئن على الوضع الصحي للزميلة شبروني
الجيش يتقدم غرب حلب ويطهر الراشدين 5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان من الإرهابيين
مظاهرات فلسطينية حاشدة ضد "صفقة القرن"
الجعفري: وجوب رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تسببت بمعاناة الشعب السوري
الجيش اليمني يستعيد مناطق ويوقع الآلاف بين قتيل ومصاب وأسير في صفوف العدوان
طهران: "صفقة القرن" مخطط شيطاني مصيره الفشل
إصابة مراسلة قناة RT في منطقة معرة النعمان جراء استهدافها وفريق العمل من قبل التنظيمات الإرهابية
الدفاع الروسية: واشنطن تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سورية وتقلق عندما يتعرض الإرهابيون للهزيمة
الخامنئي: "صفقة القرن" سياسة شيطانية تنتهجها واشنطن حيال الفلسطينيين
صحفي تركي: أردوغان لا يلتزم بتعهداته وهو مستمر بدعم الإرهابيين في إدلب
سورية تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لما يسمى "صفقة القرن"
المعلم وبيدرسون: أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل