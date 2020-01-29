آخر تحديث: 2020-01-29 21:49:59
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مراسل سانا في حلب: وحدات الجيش تطهر قرية خان طومان بريف حلب الجنوبي من الإرهاب

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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