الاخصائية اسماعيل: تأهيل من لديهم مشكلات بالنطق

تعد مهارة المحادثة مرآة اللغة وذروة سنامها، وهي المهارة الأعقد على الإطلاق لأنها تتكون من مجموعة من العناصر المختلفة التي تتفاعل معاً من أجل تحقيق تواصل فعال، ومن أجل تقييم هذه المهارة لابد من تفكيكها إلى أجزاء من أجل وضع أطر مناسبة لتقييم كل عنصر من عناصرها.

حلا اسماعيل واحدة من الاخصائيات المميزات في تقويم الكلام واللغة حيث كان لها عدة نشاطات مع شرائح متنوعة من فئات المجتمع وأهمها كانت مع جرحى الجيش حيث قدمت لهم ما يساعدهم على استمرار حياتهم الاجتماعية، وعن اختصاصها في ماجستير تقويم الكلام واللغة قالت: يندرج اختصاصي ضمن التأهيل ويستهدف شريحة واسعة تتمثل بالأشخاص الذين يعانون من مشكلات بالتواصل كصعوبة الكلام – الصوت – الرنين – الطلاقة – النطق – البلع – سواء أكانت هذه المشكلات متوافقة مع إعاقة معينة (نقص سمع – شلل دماغي – متلازمة داون – توحد – إعاقة عقلية) أو غير مترافقة معها أو كانت لدى الأطفال أو البالغين بغض النظر عن أعمارهم.

وفيما يتعلق بتعاونها مع جرحى الجيش قالت: بالنسبة لجرحى الجيش إذا كانت الإصابة بالدماغ تؤدي لحالات تسمى الأفيزيا وفيها يفقد المريض قدرته على الكلام، ويمكن أن تؤدي إصابة الأعصاب إلى شلل الحبال الصوتية، ودوري كاخصائية هنا يكمن في تأهيل الصوت.

وعن أعمالها قالت: حالياً في المنظمة السورية للمعوقين آمال تقوم بحملة اسمها “جريح وطن” يتم من خلالها تأهيل عدد كبير من جرحى الجيش.

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