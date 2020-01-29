إصابة مراسلة قناة RT في منطقة معرة النعمان جراء استهدافها وفريق العمل من قبل التنظيمات الإرهابية

أصيبت مراسلة قناة روسيا اليوم في سورية الزميلة وفاء شبروني أثناء وجودها في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي والتي حررها الجيش العربي السوري اليوم من الإرهاب.

وأشار مراسل سانا إلى أن شبروني أصيبت أثناء تغطيتها عمليات الجيش ضد فلول الإرهاب في منطقة معرة النعمان بريف إدلب وأن حالتها مستقرة جراء استهدافها وفريق العمل من قبل التنظيمات الإرهابية.

وشهدت سنوات الحرب الإرهابية على سورية تعرض الكثير من الإعلاميين والمصورين لاعتداءات التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد منهم حيث تعمد هذه التنظيمات الإرهابية إلى استهداف الطواقم والكوادر الإعلامية في محاولة لمنعهم من نقل حقيقة إجرامهم النابع من فكرهم الظلامي وخسائرهم واندحارهم خلال عمليات الجيش العربي السوري والقوى الحليفة.

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