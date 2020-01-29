الدفاع الروسية: واشنطن تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سورية وتقلق عندما يتعرض الإرهابيون للهزيمة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ الولايات المتحدة تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سورية عبر فرض العقوبات ومنع المساعدات الإنسانية وتعبر عن قلقها على حياة المدنيين فقط عندما يتعرض الإرهابيون للهزيمة.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان اليوم تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول قلق واشنطن العميق من الوضع في ريف إدلب: إنّ جميع تصريحات الخارجية الأمريكية حيال سورية وقلقها المزعوم حيال حياة المدنيين ومعاناتهم تتزامن مع إلحاق الهزيمة بالإرهابيين وتحرير المدنيين بعد طول انتظار.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه طوال فترة المواجهة التي تخوضها روسيا في مكافحة الإرهاب الدولي في سورية لم يصدر بيان علني واحد من وزارة الخارجية الأمريكية لدعم هذه المعركة ضد الإرهاب، لافتاً إلى أنّ واشنطن تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سورية عبر العقوبات ومنع المساعدات الإنسانية.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية وتم خلال هذه الفترة تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة.

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