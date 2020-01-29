آخر تحديث: 2020-01-29 16:41:14
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مراسل سانا في حلب: وحدات الجيش تطهر منطقة الراشدين 5 غرب حلب من التنظيمات الإرهابية

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