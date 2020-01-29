مراسل سانا في حلب: وحدات الجيش تطهر منطقة الراشدين 5 غرب حلب من التنظيمات الإرهابية

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 4 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 29 كانون الثاني 2020
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الخامنئي: "صفقة القرن" سياسة شيطانية تنتهجها واشنطن حيال الفلسطينيين
صحفي تركي: أردوغان لا يلتزم بتعهداته وهو مستمر بدعم الإرهابيين في إدلب
سورية تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لما يسمى "صفقة القرن"
المعلم وبيدرسون: أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل
الجيش يطهر مدينة معرة النعمان من الإرهاب التكفيري
يوم غضب فلسطيني رفضاً لـ"صفقة القرن" المشؤومة
أعضاء في الكونغرس ومرشحون للرئاسة الأمريكية يعلنون معارضتهم لما يسمى (صفقة القرن)
العفو الدولية: (صفقة القرن) انتهاك للقانون الدولي
تعليقاً على ما يسمى “صفقة القرن”.. الأمم المتحدة تؤكد تمسكها بالقرارات الدولية
القيادة العامة للجيش: تطهير معرة النعمان و28 بلدة وقرية من الإرهاب في ريف إدلب الجنوبي
رئيسة شبكة تيليسور الإخبارية: واثقون بانتصار سورية
"البنتاغون" يقر بإصابة 50 جندياً في الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد
دخول كامل الأراضي المحررة في الخطة الإنتاجية الزراعية
بولتون يتجهز لرد المذلة لترامب
من العالم