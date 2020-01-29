توسيع مجالات التقدم للمنحة الروسية في الدراسات العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توسيع مجالات التقدم للمنحة الروسية “دراسات عليا” لتشمل خريجي الجامعات الافتراضية والخاصة السورية والتعليم المفتوح والمعاهد العليا والشهادات الأجنبية المعادلة في الوزارة.

وذكرت الوزارة في اعلانها أنه تم تعديل الموقع الرسمي للتسجيل الإلكتروني على المنحة الروسية ليصبح:

http://future-in-russia.com

وكانت وزارة التعليم العالي اعلنت أمس الأول عن 500 منحة دراسية روسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” بمختلف الاختصاصات باستثناء الاختصاصات الطبية والتمريض للعام الدراسي 2020-2021 وتقدم الطلبات إلى مديرية العلاقات الثقافية في الوزارة اعتبارا من يوم الأحد 2-2-2020 ولغاية يوم الثلاثاء 25-2-2020.

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