العفو الدولية: (صفقة القرن) انتهاك للقانون الدولي

أكدت منظمة العفو الدولية أن حزمة المقترحات التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمسماة “صفقة القرن” تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم.

وطالبت المنظمة في بيان على موقعها المجتمع الدولي برفض “الإجراءات التي تنتهك القانون الدولي والمنصوص عليها في (صفقة القرن) التي أطلقها ترامب والتي تشمل اعترافاً رسمياً بضم (إسرائيل) لغور الأردن والغالبية العظمى من الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة”.

وأشارت المنظمة إلى “أن مثل هذه المقترحات لن تغير الالتزامات القانونية لـ”إسرائيل” كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية”.

وأوضحت المنظمة أن هذه الصفقة تسعى إلى تقويض العدالة الدولية بعد فترة وجيزة من الإعلان الشهر الماضي عن إحراز تقدم بتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهته قال فيليب لوثر مدير البحوث والدفاع عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن هذه الصفقة ترقى إلى تأييد السياسات الوحشية وغير القانونية لـ “إسرائيل”.

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