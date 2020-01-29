توقيف مدير شركة فنية لتعامله بغير الليرة

أوقفت إدارة الأمن الجنائي مدير شركة فنية في دمشق يتعامل بغير الليرة السورية وضبطت عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة في الشركة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه توافرت معلومات لدى إدارة الأمن الجنائي عن وجود شركة في دمشق تعمل في الإنتاج والتوزيع الفني وتتعامل بغير الليرة السورية بأعمالها وبعد التحري لمقر الشركة بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي عثرت فيها على مجموعة من الوثائق والمستندات التي تؤكد تعاملها بغير الليرة السورية.

وذكرت الوزارة أنه تم ضبط مبلغ 195ر91 ألف دولار و265ر11 مليون ليرة وبالتحقيق مع مدير الشركة المقبوض عليه “ن . أ” اعترف بتعامله بغير الليرة السورية وقيامه بدفع أجور العاملين لديه لصالح الشركة والممثلين والقائمين على الأعمال الفنية أثناء إنتاج المسلسلات والأفلام السينمائية والمعدات بالدولار الأمريكي.

ولفتت الوزارة إلى تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً وما زالت التحقيقات مستمرة معه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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