يوم غضب فلسطيني رفضاً لـ”صفقة القرن” المشؤومة

تشهد المدن والبلدات في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم غضب شعبي وإضرابا شاملا رفضا لصفقة القرن المشؤومة.

وذكرت وكالة معا أن فعاليات ومسيرات شعبية انطلقت في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة رفضا لما تسمى (صفقة القرن) التي تهدف إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني.

كما عم الإضراب الشامل مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر ونظمت فعاليات ومسيرات شعبية رفضا لصفقة القرن.

وجددت القوى الوطنية الفلسطينية التأكيد على رفضها الصفقة المشؤومة مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيقاوم ويواصل نضاله حتى إسقاط هذه الصفقة.

وكانت القوى الوطنية الفلسطينية دعت أمس إلى يومي غضب اليوم والجمعة وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر رفضا لـ (صفقة القرن) ونصرة لمدينة القدس المحتلة في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويدها.

وفي انتهاك سافر للقرارات الدولية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بنود ما تسمى (صفقة القرن) المشؤومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني زاعما أن مخططه المؤلف من 80 صفحة هو الأشمل حتى الآن للتسوية.

وأكد الفلسطينيون رسميا وشعبيا رفضهم القاطع لهذه الصفقة وأنه لا تنازل عن حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها القوانين الدولية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

المطران حنا: الأمة العربية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تكون درعا واقيا لفلسطين من المؤامرات الكبرى

من جهته دعا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس الشعوب العربية إلى أن تكون اليوم درعا واقيا لفلسطين من المؤامرات والمخططات الكبرى التي تهدف لتصفية قضيتها.

وقال المطران حنا في بيان: “منذ وعد بلفور وحتى اليوم والفلسطينيون يتعرضون للمؤامرات من كل حدب وصوب وذلك بقيادة الإدارة الأمريكية وحلفائها وبالرغم من كل ذلك فإن الفلسطينيين باقون على العهد وهم متمسكون بانتمائهم لهذه الأرض المقدسة”.

وشدد على أن “صفقة ترامب المزعومة لن تزيد الفلسطينيين إلا صمودا وثباتا وتشبثا بحقوقهم” موضحا ان ما تريده الادارة الامريكية من العرب هو سرقة نفطهم واستسلامهم وقبولهم بالمشاريع الاستعمارية المشبوهة التي لا تستهدف فلسطين لوحدها بل أمتنا العربية كلها.

إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مسيرة شعبية منددة بـ (صفقة القرن) شمال الخليل

إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين وطلبة المدارس بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة شعبية في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه المشاركين بالمسيرة التي انطلقت تنديدا بما تسمى (صفقة القرن) ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم طلبة المدارس بحالات اختناق.

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