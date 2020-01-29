رئيسة شبكة تيليسور الإخبارية: واثقون بانتصار سورية

أكدت رئيسة شبكة تيليسور الإخبارية في أمريكا اللاتينية باتريسيا فييغاس ثقتها بأن سورية ستتجاوز الأزمة التي تمر بها و ستنتصر على الإرهاب منوهة بالصمود الأسطوري الذي أظهره الشعب السوري في مواجهة هذا الارهاب وداعميه.

وخلال لقائها سفير سورية في كوبا الدكتور ادريس ميا الذي زار المقر الجديد للقناة بعد افتتاحه أمس في العاصمة الكوبية هافانا عبرت فييغاس عن تقديرها للدور المهم الذي قام به الإعلام السوري منذ بداية الحرب الإرهابية في مواجهة حملات التضليل التي مارستها وسائل الاعلام الغربية مشددة على أن شبكة تيليسور ستستمر في دفاعها عن سورية وعن جميع القضايا العادلة في العالم.

بدوره أكد السفير ميا رفض وإدانة الإعلام السوري بكل مؤسساته والعاملين فيها لحملة التهديد والضغوط التي تتعرض لها شبكة تيليسور مشيرا إلى أنها ستبقى كما أراد مؤسسها القائد الراحل أوغو تشافيز صوتا للشعوب المناضلة المتمسكة بمبادئها وقيمها ونضالها ضد الإمبريالية العالمية.

وعبر ميا عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به هذه الشبكة لجهة نقل حقيقة ما تتعرض له سورية من حرب ارهابية منذ نحو 9 سنوات وإبراز جرائم العصابات الإرهابية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا.

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