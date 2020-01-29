“البنتاغون” يقر بإصابة 50 جندياً في الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بإصابة خمسين من جنودها جراء الضربة الصاروخية الإيرانية التى استهدفت قاعدة عين الأسد غرب العراق في الثامن من الشهر الجاري.

ونقلت رويترز عن اللفتاننت كولونيل توماس كامبل المتحدث باسم البنتاغون قوله في بيان “بخصوص الإصابات الناجمة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد غرب العراق حتى اليوم تم تشخيص إصابة 50 عسكريا أمريكيا بإصابات دماغية”.

وأوضح ان 31 من بين العسكريين الخمسين تلقوا العلاج في العراق فيما نقل 18 من العسكريين المصابين إلى ألمانيا لإجراء المزيد من التقييم والعلاج ونقل آخر إلى الكويت مشيرا إلى أن “هذه لمحة موجزة وقد تتغير الأعداد”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية اقرت الجمعة الماضية بإصابة 34 من جنودها نتيجة الضربة الصاروخية الإيرانية ردا على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه مكذبة من جديد الرئيس دونالد ترامب الذي نفى وقوع أي إصابات.

ووفقا لمراقبين فإن ادعاء ترامب عدم وقوع أي إصابات في صفوف قواته جراء الضربة الإيرانية يأتي في محاولة منه لامتصاص غضب الأمريكيين على سياساته المتهورة حيال طهران عبر النفي أولا ومن ثم الإعلان عن خسائر القوات الأمريكية تدريجيا.

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