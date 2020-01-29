ضبط شركة تجاريّة في دمشق تبيع بغير الليرة

ضبطت إدارة الأمن الجنائي شركة تجارية في برج دمشق تقوم بالتعامل بغير الليرة السورية من خلال بيع البضائع بناء على أسعار صرف العملات الأجنبية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أمس أنه بناء على المعلومات الواردة إلى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي حول قيام شركة تجارية لبيع مستلزمات الأجهزة الخليوية في «برج دمشق» بالتعامل بغير الليرة السورية وبعد تحري مقر الشركة المذكورة بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي عثرت إدارة الأمن الجنائي فيها على عملات أجنبية ومئة وسبعة وتسعين مليوناً ومئتين وتسعة آلاف ليرة سورية وفواتير تثبت قيام الشركة بالتعامل بغير الليرة السورية بأعمالها التجارية حيث تم التحرز عليها وعلى أربعة أجهزة كمبيوتر محمولة وجهازين تابعين لكاميرات المراقبة.

وبينت الوزارة أنه تم تسليم المبلغ المصادر إلى مصرف سورية المركزي أصولاً وما زالت التحقيقات مستمرة مع موظفي الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

إلى ذلك ألقى الأمن الجنائي القبض على شخص أثناء قيامه بالتعامل بغير الليرة السورية.

وذكرت الوزارة في صفحتها على «فيس بوك» أن دورية من قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على شخص وهو يتعامل بغير الليرة، مشيرة إلى أنه بالتحقيق معه اعترف بقيامه بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة بالاشتراك مع شخص متوار خارج القطر.

ولفتت الوزارة إلى أن المقبوض عليه اعترف بتصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء وتحقيق أرباح مادية كبيرة من جراء ذلك إضافة إلى قيامه بتسليم مبالغ مالية للزبائن على عدة دفعات تتراوح قيمتها بين خمسمئة ألف إلى مليون ليرة وخمسمئة إلى ألف دولار أمريكي في كل دفعة.

وبينت الوزارة أنه تم تسليم المبلغ المصادر إلى مصرف سورية المركزي أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه حيث سيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

وفي وقت لاحق أعلنت الوزارة أن دورية من قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على أربعة أشخاص وهم يقومون بتصريف العملات والتعامل بغير الليرة السورية وذلك في أماكن متعددة من مدينة دمشق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه ومن خلال مراقبة مزاولي مهنة تصريف العملات والحوالات المالية بطريقة غير مشروعة في دمشق تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية متنوعة ومبالغ مالية بلغت خمسة ملايين ومئتين وتسعة وسبعين ألفاً وثلاثمئة وخمسين ليرة سورية.

وأشارت إلى أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بمزاولة مهنة تصريف العملات وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية بالاشتراك مع أشخاص متوارين بهدف تحقيق الربح المادي.

وبينت الوزارة أنه تم حجز سيارة خاصة نوع «شفروليه كروز» ودراجة نارية «غير مرخصة» كان يستخدمهما أحد المقبوض عليهم في التنقل ضمن أحياء المدينة أثناء توزيع الحوالات المالية وسلمت المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم.

وتبذل الوحدات الشرطية جهوداً مكثفة لمتابعة المتعاملين بغير الليرة السورية وملاحقة الأشخاص الذين يتلاعبون بسعر صرفها حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

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