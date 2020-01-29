«غلوبال ريسيرش»: واشنطن ستنفق 35 مليون دولار إضافية في الحرب الدعائية ضد سورية

يأتي بث الأخبار الكاذبة والأضاليل والأفلام الدعائية من رعاة الإرهاب في سياق أجندات مدروسة في أروقة الاستخبارات الصهيونية والغربية وعلى رأسها الأمريكية التي اعتادت استباق أي اجتماع دولي أو عملية جديدة للجيش العربي السوري في سياق حربه على الإرهاب بنشر مواد دعائية كاذبة تم تصويرها خصيصاً لترويجها عبر وسائل الإعلام في خطوة من شأنها إطالة أمد الأزمة في سورية.

وفي هذا السياق كشف موقع «غلوبال ريسيرش» الكندي أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم إنفاق 35 مليون دولار إضافية في الحرب الدعائية ضد سورية.

وأشار الموقع إلى أن منحة وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن أحد أهدافها الرئيسية هو تعزيز الأهداف الأمريكية في سورية، موضحاً أن ذلك يبين حقيقة أهداف الهيمنة التي تسعى الولايات المتحدة لتطبيقها في سورية.

وأوضح الموقع أن الخارجية الأمريكية تدعي في تبرير إنفاقها بأن أهدافها «هزيمة» تنظيم «داعش» الإرهابي، رغم أن التحالف غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة هاجم مواقع الجيش العربي السوري في عدة مرات ما ساهم في تأمين الدعم لإرهابيي «داعش» وليس هزيمتهم.

وأكد الموقع أن الولايات المتحدة لطالما كانت تدعم المتطرفين الوهابيين وغيرهم الذين تشمل سجلاتهم في مجال حقوق الإنسان التعذيب والاغتصاب والتجويع وعمليات الإعدام العلني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي التي مارست وتمارس التضليل بشأن سورية.

ولفت الموقع إلى أن الإعلام الغربي روج لمجموعة من الاتهامات المزيفة ضد سورية وروسيا مثل «منع وصول المواد الغذائية والمساعدات إلى شرق حلب ومضايا والغوطة الشرقية» الأمر الذي لم يكن صحيحاً، إضافة إلى سلسلة أخرى من القصص الدعائية البشعة، محذراً من أن واشنطن تريد من الناس تصديق أن الأصوات المستقلة ووسائل الإعلام السورية والروسية التي قدمت تقارير فعلية ذات مصداقية عن هذه القضايا وغيرها «لا تحمل المصداقية».

وأضاف الموقع: إن الولايات المتحدة تريد أن يعيش الناس ضمن فقاعة الأخبار المزيفة حيث يتم التحكم في السرد من قبل دعاة الحرب.. والغريب أن أمريكا تريد على ما يبدو أن يخضع السوريون لوسائل الإعلام التي تزيف الواقع الذي يعيشون فيه كما لو أنه بعد تسع سنوات من أكاذيب وسائل الإعلام الغربية والخليجية الدائمة سيصدقها السوريون فجأة.

وأشار الموقع إلى أنه في نيسان 2018 انتشرت على وسائل الإعلام الغربية أكاذيب «الخوذ البيضاء» وتم الترويج لها فذرفت دموع التماسيح على المدنيين الذين يزعم أنهم «تعرضوا لهجوم كيميائي» ومن ثم تجاهلت هذه الوسائل أو سخرت من شهادات 17 سورياً من دوما كذبوا هذه الادعاءات بمن في ذلك الطفل الذي قام ببطولة الفيلم المزيف الذي صورته «الخوذ البيضاء».

وأوضح الموقع أنه وبالمثل لم تغط وسائل الإعلام الغربية دلائل كشفت بالتفصيل مسألة ارتباط «الخوذ البيضاء» بالجماعات الإرهابية في سورية ومشاركتها في شن هجمات كيميائية والاتجار بالأعضاء، حيث سعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى حماية هذه المجموعة بأي ثمن.

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