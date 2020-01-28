حزب الله: صفقة العار خطوة بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها

أكد حزب الله إدانته ورفضه الشديد لما تسمى “صفقة القرن” واصفاً إياها بصفقة العار وإنها خطوة خطيرة للغاية ستكون لها انعكاسات بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها.

وقال مكتب العلاقات الإعلامية للحزب فى بيان اليوم: إن الإدارة الأمريكية الشيطانية وبعد عقود من دعم العدو واحتلاله واعتداءاته ومجازره بحق الشعوب العربية توجت عدوانها اليوم بمحاولة القضاء على حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية والشرعية مشددا على أن ما حصل اليوم فى واشنطن من إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنود مخططه يؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد لتحرير الارض واستعادة المقدسات وأن كل الخيارات التفاوضية لا تعيد أرضا ولا تحرر معتقلا بل تدفع بالعدو إلى مزيد من العدوان والاستعلاء.

ونوه البيان بمواقف الشعب الفلسطينى وقياداته وفصائله المقاومة الرافضة لهذه الصفقة المشؤومة والتى تشكل البوصلة التى تتبعها الشعوب العربية والإسلامية.

ولفت البيان إلى أن الشعب الفلسطينى سيكون النبراس فى هذه المرحلة كما كان فى المراحل السابقة، مجدداً التأكيد على أن كل المؤامرات والصفقات والخيانات لا يمكنها أن تشطب حق الفلسطينيين فى أرضهم ومقدساتهم وحق العودة إلى قراهم ومدنهم.

وشدد البيان على أن الأمة وشعوبها الحية قادرة على الإطاحة بهذه الصفقة بوقت قريب وإسقاط مفاعيلها.

ونبه البيان إلى أن مشروع التوطين المندرج فى إطار هذه الصفقة هو من أبرز المخاطر الماثلة للعيان والتى تهدف إلى الإطاحة بحق العودة وحرمان الشعب الفلسطينى من حقوقه فى أرضه وترابه وتصفية القضية الفلسطينية.

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