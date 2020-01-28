قمة المرحلة تنتهي بالتعادل,, ونقاط ثمينة لحطين,, والشرطة يوقف الوثبة

رامي منصور ـ تشرين:

جرت اليوم مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم وفيها خطف المتصدر تشرين نقطة ثمينة من مضيفه الاتحاد بالتعادل معه من دون أهداف في مباراة قوية وممتعة جمعتهما على ملعب السابع من نيسان بحلب بحضور جمهور كبير.

وعاد حطين لسكة الانتصارات بفوزه على الجزيرة بنتيجة 2 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الباسل في اللاذقية، سجل هدفي حطين رضوان قلعجي في د.8 وعبد الرزاق الحسين في د. 12، وسجل للجزيرة سليمان رشو في د. 20 .

كما فاز الطليعة على الساحل 2 ـ 1، سجل للطليعة محمد زينو وعزام خزام وللساحل مؤنس أبو عمشة في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب البلدي في حماة.

وعلى ملعب الفيحاء بدمشق فاز الشرطة على الوثبة 2 ـ 1، سجلهما محمد البري ومحمد كامل كواية.

ولم يستطع الوحدة تخطي الفتوة وتعادل معه 0 ـ 0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب تشرين بدمشق.

وعلى ملعب خالد بن الوليد في حمص تعادل الكرامة مع النواعير 1 ـ 1، سجل للنواعير زاهر خليل، وعدل للكرامة أحمد العمير، وانتهت مباراة جبلة وضيفه الجيش بالتعادل 1 ـ 1، سجل للجيش محمد الواكد، و عدل لجبلة علي سليمان.

الترتيب:

تشرين في الصدارة برصيد 27 نقطة يليه الوثبة بـ 23 نقطة ثم الاتحاد والوحدة بـ 22 نقطة لكل منهما ثم الجيش وحطين بـ 20 نقطة لكل منهما فالنواعير بـ 16 نقطة فالكرامة والشرطة بـ 15 نقطة لكل منهما فالطليعة بـ 14 نقطة ثم الفتوة بـ 10 نقاط فالساحل بـ 9 نقاط وجبلة بـ 8 نقاط وأخيراً الجزيرة بنقطتين.

ترتيب الهدافين:

محمد الواكد 10 أهداف ، محمد زينو 8 أهداف ، محمد المرمور وكامل كواية 7 أهداف ، مارديك مارديكيان وعبد الرحمن بركات 5 أهداف .

مباريات ختام مرحلة الذهاب من الدوري “المرحلة الثالثة عشرة” تقام يوم السبت القادم 1 شباط حيث يلتقي..

الجيش مع الفتوة ، وتشرين مع الكرامة ، والوثبة مع حطين ، والوحدة مع النواعير ، والطليعة مع الشرطة ، والساحل مع جبلة ، والجزيرة مع الاتحاد.

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