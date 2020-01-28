انتهاكاً للقرارات الدولية.. ترامب يعلن بنود “صفقة القرن”

في انتهاك سافر للقرارات الدولية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بنود ما تسمى “صفقة القرن” المشؤومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وزعم ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض اليوم أن مخططه المؤلف من 80 صفحة هو الأشمل حتى الآن للتسوية.

ووضع ترامب وفق صفقته شروطاً لإقامة “الدولة الفلسطينية المستقبلية” تخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي تتضمن تخلي الفلسطينيين عن حقهم في مقاومة الاحتلال.

وفي تأكيد على الانحياز الأمريكي السافر لكيان الاحتلال أبدى ترامب استعداد إدارته للاعتراف بما سماه “السيادة الإسرائيلية” على أراض فلسطينية محتلة معلناً أن القدس المحتلة ستبقى عاصمة الكيان الغاصب في استهتار بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووضع المدينة المقدسة.

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