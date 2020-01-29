إنجاز طبي جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات الطبية لمشفى الباسل في طرطوس

رفاه نيوف:

جامعة أكسفورد البريطانية وللمرة الثانية تنشر ورقة بحثية لعمل جراحي يعد الأول من نوعه أجري في الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس وهي بعنوان «حالة نادرة لورم GIST عفجي نازف وناكس موضعياً: التحديات العلاجية ومراجعة المؤشرات الإنذارية للنكس».

وتأتي أهمية هذه الورقة البحثية كما بيّن الدكتور شوقي محمود من قسم الجراحة العامة من اعتبارين: الاعتبار الأول كونها الحالة الأولى المسجلة في الأدب الطبي حول معالجة ورم GIST ناكس موضعياً على حساب القسم القاصي للعفج وما تحمله الجراحة من صعوبات تشريحية وتكنيكية. الاعتبار الثاني يأتي من نشر الجامعة لاقتراحنا بتعديل الاستراتيجية العلاجية المتبعة حالياً في علاج أورام GIST ليصار إلى اعتبار النزف الهضمي في أورام GIST كمؤشر إنذاري مستقل بذاته يرفع من خطورة نكس الورم وبالتالي يستوجب العلاج المتمم بـ Imatinib بعد الجراحة.

وشارك كل من د. شوقي محمود من قسم الجراحة و د. حسام سلمان من قسم التشريح المرضي و د. ميسم سلامي من قسم التخدير في نشر هذه الورقة البحثية. وضم طاقم العمل الجراحي كلاً من د. شوقي محمود اختصاصي الجراحة عامة, د. وفاء عثمان اختصاصية التخدير والأطباء مقيمي الجراحة د.علي خلوف ود. إيهاب ملحم.

وبيّن الدكتور اسكندر عمار- مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل أنه راجعت الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس الطفلة( ت ع ) بعمر ٩ أشهر بقصة أعضاء تناسلية ظاهرة مبهمة

وأجريت للطفلة تحاليل هرمونية أبدت وجود نقص في هرمون الكورتيزول وارتفاع في هرمون 17-OH-بروجسترون وتم اتخاذ القرار بإجراء عمل جراحي لإصلاح الأعضاء التناسلية الظاهرة المذكرة وتصنيع أعضاء مؤنثة, وتخرجت الطفلة بحالة عامة جيدة ووُضعت على علاج دائم بالكورتيزون لعلاج قصور الكظر التالي لفرط التصنع الولادي.

وقد أجرى العمل الجراحي: اختصاصي جراحة الأطفال الدكتور سلمان برو بمساعدة د.عمار علي مقيم جراحة أطفال, د.علي صقر مقيم جراحة بولية, د.مقداد شعبان مقيم جراحة بولية وفريق التخدير الدكتور حسان هولا اختصاصي التخدير – هاديا فنية تخدير.

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