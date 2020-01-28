ذهبيتان وفضيتان و5 برونزيات لمنتخب سورية للملاكمة في البطولة العربية
أحرز منتخب سورية للملاكمة ميداليتين ذهبيتين ومثلهما من الفضة وخمس ميداليات برونزية في البطولة العربية لفئة الناشئين المقامة في الكويت.
وجاءت الميداليات الذهبية عبر على المداد الحسين بوزن 63 كغ وبشار شريقي بوزن 66 كغ فيما أحرز الميداليتين الفضيتين زين العابدين داؤود ضمن منافسات وزن 57 كغ ومحمد المحمد بوزن 80 كغ.
أما البرونزيات فأحرزها محمد بدور بوزن 46 كغ وأشرف بلان بوزن 50 كغ ومحمد عمر بوزن 52 كغ ومحمد جغيلي بوزن فوق 80 كغ وعلي إبراهيم بوزن 75 كغ.