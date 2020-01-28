الصحة العالمية واثقة من سيطرة الصين على “كورونا”

أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تأييدها الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى قدرة الصين على السيطرة على الفيروس الجديد.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس قوله خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين اليوم إن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي يشيدان ويؤيدان بشكل كامل الإجراءات الحاسمة التي تتخذها الحكومة الصينية ويقدران الجهود العظيمة التي تبذلها الصين في كبح انتشار الالتهاب الرئوي.

وأضاف: إن المنظمة لا توصي بإجلاء المواطنين داعياً المجتمع الدولي إلى التحلي بالهدوء وعدم المبالغة في رد الفعل.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنها اتفقت مع السلطات الصينية بشأن إرسال خبراء دوليين في أقرب وقت ممكن من أجل الإشراف على الجهود الرامية لمكافحة الفيروس مؤكدة على الحاجة الماسة والعاجلة لفهم كيفية انتقال كورونا ومدى خطورته لتوجيه التعليمات إلى بلدان أخرى بشأن التدابير الملائمة التي يجب اتخاذها للتعامل مع الفيروس.

بدوره توقع تشونغ نان شان رئيس فريق الخبراء الوطني لمنع الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الفيروس الجديد.

من جهة أخرى أعلنت السلطات المحلية في منطقة هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين أنه سيتم إغلاق مناطق جذب سياحي بشكل مؤقت أمام السياح وسط انتشار الفيروس بدءاً من اليوم للمساعدة في مكافحته كما تم تعليق خدمات السفر في المدينة لمنع تجمع السياح ونقل العدوى وكبح انتشار الفيروس.

وعلى الصعيد المالي طالبت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية المؤسسات المالية بخلق بيئة تداول صحية وآمنة للمستثمرين لتشجيعهم على التداول وتقديم الدعم التكنولوجي وسط تفشي الفيروس القاتل.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية في وقت سابق اليوم تسجيل 4515 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد في 30 منطقة على مستوى المقاطعات بينما توفى 106 أشخاص نتيجة لهذا المرض.

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