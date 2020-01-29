موزع الغاز في الشهبندر يبرز وثائق الترخيص وموافقة الجوار

استجابة لما نشرته «تشرين» بتاريخ 22 من الشهر الجاري وتحت عنوان «موزع غاز في الشهبندر (ينغص عيشة) الجوار ويتسبب بإزعاجات عدة لهم.راجع صاحب المحل المذكور (السيد محمد فتال يبرودي بن مسلم )صحيفة «تشرين» مصطحباً معه ما يثبت أنه مرخص أصولاً من المحافظة ترخيصاً مؤقتاً باستثمار محل لمهنة بيع وتوزيع أسطوانات غاز البوتان على العقار رقم (3001) مقسم (1) من المنطقة العقارية أبو جرش التابعة لمنطقة دمشق والكائن في منطقة المزرعة جادة الفضيل بن عياض قرب مخفر عرنوس بناء القوادري طابق أرضي ويسمح له بتخزين 100 أسطوانة فقط ضمن المحل ولديه الوثائق التي تثبت ذلك بالإضافة إلى تواقيع 40 شخصاً من الجوار مع أرقام هواتفهم بأن المحل يخدم كامل المنطقة والجوار من دون إزعاج وقد تكون الشكوى لأغراض شخصية، لذا اقتضى التنويه.

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