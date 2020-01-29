توزيع 12 ألف طن من بذار البطاطا… والمشروع الوطني يقيم 100 بيت شبكي لإنتاج البذار

حماة - محمد فرحة:

بدأ المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا بالتعافي، وبدأ القائمون عليه في المؤسسة العامة لإكثار البذار بالتوسع فيه عمودياً وأفقياً ليشمل العديد من المحافظات التي تشهد أراضيها الزراعية استقراراً وحضوراً زراعياً منتجاً.

يقول مدير فرع إكثار البذار في حماة- عبد الغني الأسود: بدأنا منذ شهر بتوزيع 1088 طناً من مختلف أصناف بذار البطاطا في حين بلغت الكميات المستوردة على مستوى القطر 12 ألف طن حيث بدأت عملية زراعة المحصول ما يشي بأن هناك مساحات كبيرة ستزرع من المحصول في عروتيه الربيعية والخريفية وذلك من خلال ملاحظاتنا على الكميات التي تم استيرادها فضلاً عما تم استيراده من التجار وغرف الزراعة.

وأضاف الأسود:إن أسعار طن البذار هذا العام مرتفعة جداً، حيث تبدأ من الـ 665 ألفاً وتنتهي بمليون و6500 ليرة لصنف (أغريا) في حين تقاضت المؤسسة عن كل طن تم الاستكتاب عليه 125 ألف ليرة مقدماً وبالمقارنة فإن الفارق بين ما تبيعه المؤسسة وبين ما باعه التجار يتراوح بين الـ300 إلى 400 ألف ليرة في الطن الواحد، ما يعني أن أسعار المؤسسة تشجيعية وتحفيزية للفلاحين.

مشيراً إلى أن كل ما تبقى من كميات مستوردة سيتم الانتهاء من توزيعها بعد أيام وأن الصنف الأكثر إقبالاً عليه هو صنف (السبونتا) في حين صنف (أغريا) يذهب جل إنتاجه إلى معامل الشيبس الصناعي.

وأوضح مدير فرع مؤسسة إكثار البذار في حماة أن الإدارة العامة للمؤسسة بصدد زراعة البطاطا في 50 إلى 100 بيت شبكي للبطاطا الإكثارية،أي مايقدر بـ15 طناً من البذار (سوبر ايليت) على أن تعطي إنتاجاً إكثارياً نهاية الموسم يقرب من 150 إلى 200 طن (ايليت) وهذه خطوة تعد مهمة جداً في طريق الانتهاء من استيراد البذار الأجنبي بعد سنوات ثلاثاً قادمة.

باختصار، إن المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا الذي كان قد وصل إلى مراحله الأخيرة قبل الأزمة ووصلت إنتاجيته إلى خمسة آلاف طن سنوياً تم تخريبه وسرقت كل مستلزماته ومعداته ليبدأ مجدداً.. وهاهو قد قطع شوطاً بعيداً في هذا المجال وما التوسع في زراعة (السوبر ايليت) في البيوت الشبكية في العديد من المحافظات إلا دليل على صوابية العودة إليه، وتالياً توفير الملايين من القطع الأجنبي الذي كان ينفق على عملية الاستيراد.

طباعة