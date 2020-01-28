بطولة دبي الدولية لكرة السلة.. الوثبة يفوز على الرياضي اللبناني

فاز فريق الوثبة السوري على الرياضي اللبناني بنتيجة 88-67 نقطة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في بطولة دبي الدولية لكرة السلة المقامة حالياً في الإمارات العربية المتحدة.

وهذا الفوز هو الثاني للوثبة في الدور الأول للبطولة حيث فاز أمس الأول على فريق الجامعة الأمريكية بالإمارات بنتيجة 93-90 نقطة وخسر أمام هوبس اللبناني بنتيجة 87-91 نقطة في أولى مبارياته بالبطولة كما خسر أمام الاتحاد السكندري أمس بنتيجة 64-96 نقطة.

ويلتقي الوثبة مع سلا المغربي غداً في ختام الدور الأول.

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