رمال بماء الوهم

فوزية الكوراني:

هزيم

عجن الرمال بماء الوهم، بنى قصراً؛ ردهاته ظلمات،

لما أراد الدخول؛ هبت العاصفة أطاحت بكل الرؤوس ونسيت رأسه.

أصَمّ

خلع نعليه، تربع على سريره، جاءت تتغنج تحت قدميه؛ اندست في وريده، جمع الأحلام

أشعل عود الثقاب احترقت أصابعه.

وَهن

توحد مع نفسه، حبسها في كوة، لم يبهره زيف الواقع، وجوده كان أنانية أهله، أرادوا له الحياة برغم أن عجلاتها دهستهم.

غفران

خلعت ثوب الرذيلة؛ تشدقت بها الألسن، صدحت بصوتها؛ من كان منكم بلاخطيئة فليرجمني بحجر.

مطيَّة

استعاروا رأسي، عبَّدوا العقول، نسجوا غدرهم في بطون العذارى، عندما كبر الزرع؛ قطعت يدي بمنجلهم.

خسران

على قارعة الطريق كان العناق، تمتم بالشهادة مخضباً نصبه، صفقت سود الأكباد سفهاً، صفق قلبي جعجعة.

انتقام

في زنزانتها سافرت بذاكرتها؛ هذا حضن أمي الدافئ، جبروت أبي وهم يقتلعونني بأقدامهم، جثمان خطيبي المسجى على النعش، تحسست بطنها وابتسمت» سأبقيك لتقتلهم بأيديهم».

كوما

اتكأ على الأريكة؛ بدأ يستفيض بالمواعظ والمشاعر الإنسانية، أخذتهم الحمية، غلت الدماء، فتلوا الشارب، حمي الوطيس، طارت الرؤوس. قهقه واختفى في جحره.

أُمي

بكماء سرق أحاسيسها، تخطت شهرته كل التخوم، أصبحت زنزانتها قبرها، يوم التأبين كانت ضحكته الصفراء دموعاً تَتَمسَحَ بها، اعتلى المنصة؛ أعلن استقالة قلمي.

مِدَادْ

كلما طالبوه بالاستقامة؛ تقيأ اعوجاجاً، كانت آخر نقطة منه؛ مسمار نعشه.

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