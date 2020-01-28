مجلس الشعب يعلن عن اختبار لتعيين 94 مواطناً للعمل لديه

أعلن مجلس الشعب عن إجراء اختبار لتعيين 94 مواطناً للعمل لديه بالفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

وحسب الإعلان تقدم طلبات الاشتراك بالاختبار إلى مديرية الشؤون الإدارية بمجلس الشعب اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 9-2-2020 لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 23-2-2020.

وأوضح الإعلان أن المتقدمين الناجحين بالاختبار سيتم تعيينهم بمسميات وظيفية عدة منها مراسل وعامل استعلامات وسائق وكهربائي ونجار وتمديدات صحية وحدائقي وآذن.

وأشار القرار إلى حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب الاختبار لذوي الشهداء وفقا للقانون رقم 36 لعام 2014 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2017.

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