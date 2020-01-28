97 بالمئة نسبة زراعة القمح البعل في حمص

تجاوزت نسبة زراعة القمح البعل بمختلف مناطق حمص 97 بالمئة والقمح المروي أكثر من 74 بالمئة من الخطة الزراعية للموسم الحالي.

وقال المهندس ‏يونس حمدان رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حمص في تصريح لمراسل سانا إن المساحة المنفذة من خطة القمح المروي بلغت 8250 هكتاراً من المخطط البالغ 11149 هكتاراً اما القمح البعل فقد بلغت 28235 هكتاراً من المخطط البالغ 29013 هكتاراً.

ولفت حمدان إلى أن نسبة زراعة الشعير المروي والبعل بلغت ما بين 70 و81 بالمئة حيث بلغت المساحة المنفذة من الشعير المروي 426 هكتاراً من المخطط البالغ 608 هكتارات، أما الشعير البعل فقد بلغت 39735 هكتاراً من المخطط البالغ 48938 هكتاراً.

وأضاف حمدان أن نسبة زراعة الفول الحب المروي بلغت 81 بالمئة بمساحة منفذة بلغت 281 هكتاراً من المخطط البالغ 349 هكتاراً أما الفول الحب البعل فبلغت 95 بالمئة بمساحة منفذة بلغت 752 هكتاراً من المخطط البالغ 790 في حين بلغت نسبة زراعة البازلاء المروي 76 بالمئة والعدس البعل 83 بالمئة والحمص البعل 41 بالمئة والكمون البعل 21 بالمئة واليانسون المروي 90 بالمئة.

وأكد حمدان أن النسبة العامة للزراعات ‏الشتوية تعد جيدة وما زالت الزراعة مستمرة لكل المحاصيل الشتوية مشيرا إلى أن الأمطار ‏التي عمت المحافظة قبل أيام تعد جيدة لتسريع الإنبات.

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