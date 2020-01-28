تخزين 13 مليون متر مكعب مياه في سدود الحسكة

بلغت كميات المياه المخزنة في السدود السطحية بمحافظة الحسكة جراء الهطولات المطرية خلال الموسم الحالي نحو 13 مليون متر مكعب.

وبين مدير الموارد المائية في محافظة الحسكة المهندس عبد الرزاق العواك في تصريح لمراسل سانا أن الكميات المخزنة غالبيتها في سد الباسل على نهر الخابور بريف المحافظة الجنوبي مشيراً إلى أن الأمطار لعبت دوراً كبيراً في تحسن جريان الأنهار وخاصة نهري الجغجغ والخابور.

وأكد العواك أهمية زيادة المخازين لناحية تعويض كميات المياه المستهلكة في ري المزروعات ضمن المساحات المرخصة على سرير نهر الخابور وصولاً إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور مشيراً إلى أن الكمية التي يمكن استهلاكها في إطلاق ريات السقاية 20 مليون متر مكعب لافتاً إلى استعداد المديرية لإعطاء ريات إضافية في حال اقتضت الحاجة.

يذكر أن حجم تخزين المياه الحالي في سدود محافظة الحسكة العشرة يبلغ 641 مليون متر مكعب منها 542 مليون متر مكعب في سد الباسل.

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