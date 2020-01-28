تنظيم 50 ضبطا تموينياً في درعا والحسكة والسويداء

نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظات درعا والحسكة والسويداء 50 ضبطاً بحق الفعاليات التجارية وأصحاب وسائط النقل المخالفة.

وقال المهندس بسام الحافظ رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا في تصريح لمراسل سانا أن عدد الضبوط بلغ 25 ضبطاً خلال يومين وتتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم تداول الفواتير وأن المديرية تتابع الأسواق لاسيما فيما يتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية ومدى التزام أصحاب الفعاليات بالأسعار المحددة.

وفي الحسكة نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 21 ضبطاً تموينياً بحق المخالفين من أصحاب الفعاليات التجارية خلال الأيام العشرة الماضية لعدم الإعلان عن الأسعار والمتاجرة بمادة الخبز التمويني حيث تمت إحالة بعض المخالفين إلى القضاء وتغريم البعض مبالغ مالية وفق القوانين.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة أغناطيوس أغناطيوس في تصريح لمراسل سانا أن المديرية تكثف دوريات مراقبة الأسواق للتأكد من عدم تعامل مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية بغير الليرة السورية مشيراً إلى توافر مختلف السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية في أسواق المحافظة واستقرار أسعارها خلال الفترة الحالية.

وفي السويداء نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 4 ضبوط بحق أصحاب وسائط نقل عاملة على خط شهبا السويداء لتقاضيهم أجورا زائدة.

وقال رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية عاصف حيدر في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه بناء على هذه الضبوط يتم تغريم صاحب الآلية الواحدة بمبلغ 25 ألف ليرة سورية مع حرمانها من المحروقات لمدة شهر كامل.

وكان سائقو باصات شهبا بدؤوا قبل أيام بتقاضي مبلغ 200 ليرة سورية للشخص الواحد علما أن التسعيرة التموينية المعتمدة هي 105 ليرات.

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