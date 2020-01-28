اتحاد الأدباء والكتّاب العرب: نقف إلى جانب سورية

أكد أعضاء الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وقوفهم إلى جانب سورية في حقها بالحفاظ على استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً وفي حربها على الإرهاب.

وقال رئيس رابطة الكتاب الأردنيين سعد الدين شاهين في الاجتماع السنوي للاتحاد إن المشاركين صدقوا على تقرير نائب الأمين العام الشاعر يوسف شقرة المكلف زيارة اتحاد الكتاب العرب في سورية واعتمدوه وثيقة رسمية مسجلين دعوة وفد سورية رسمياً لحضور الاجتماع القادم.

وأشار شاهين إلى أن الاتحاد جدد موقفه الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس باعتبارها قضية العرب الأولى ورفض كل أشكال التطبيع مع العدو الاسرائيلي وإدانة كل أشكال الالتفاف على حقوق الفلسطينيين.

كما أعرب أعضاء مجلس الاتحاد العام عن وقوفهم جميعاً مع الشعب الليبي واليمني والعراقي ورفض كل أشكال التدخل في شؤونهم الداخلية.

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