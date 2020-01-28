نحو 937 مليون ليرة أضرار الكهرباء في كفرزيتا بسبب الإرهاب

قدرت شركة كهرباء حماة قيمة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية في بلدة كفرزيتا بريف المحافظة الشمالي جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية بنحو 937 مليون ليرة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس محمد الرعيدي لمراسلة سانا اليوم أنه تم الكشف عن الأضرار وتقدير قيمتها من قبل لجان مختصة ومنها شبكات التوتر المتوسط باستطاعة 20 ك.ف بقيمة نحو 120 مليون ليرة إضافة إلى 322 مليون ليرة قيمة أضرار مراكز التحويل نتيجة أعمال التخريب و360 مليون ليرة قيمة الأضرار التي لحقت بشبكات التوتر المنخفض.

ولفت إلى أن الشركة وضعت خطة إسعافية لإيصال التيار الكهربائي للبلدة من خلال مد خط توتر متوسط باستطاعة 20 ك.ف من محطة تحويل حماة 1 بطول 27 كم وقيمة 300 مليون ليرة لتغذية مركز تحويل مدخل البلدة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 23 من آب الماضي تطهير مدينة خان شيخون وقرى وبلدات مورك واللطامنة وكفرزيتا ولطمين ومعركبة ولحايا غربية ولحايا شرقية وكعب الفرس وعدد من التلال الحاكمة بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي من الإرهاب.

طباعة