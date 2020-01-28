515 مستفيداً من مبادرة (الهند للإنسانية)

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة “الهند للإنسانية” التي أطلقت بالتعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والسفارة الهندية بدمشق 515 شخصاً من جرحى الحرب الإرهابية على سورية والأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف المحافظات.

المبادرة التي نفذها فريق طبي فني من الهند بإشراف جمعية “مهاوير لتأهيل المعوقين” الهندية أنهت أعمالها مساء أمس وأسهمت بتقديم أطراف صناعية علوية وسفلية للمستفيدين بشكل مباشر ضمن معهد التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في دمشق من خلال قوائم اسمية أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة وجمعيتي خطوة للأطراف الصناعية والتميز لكفالة اليتيم.

مدير معهد التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هادي مشهدية أوضح في تصريح لـ سانا أهمية المبادرة التي بدأت في الخامس والعشرين من كانون الأول الماضي في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الناتجة عن إصابات جراء اعتداءات إرهابية أو حوادث أو أسباب خلقية أو مرضية وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية ودمجهم بالمجتمع.

وبحسب مشهدية فإن أخذ القياسات وتصنيع الأطراف وتسليمها للمستفيدين وتدريبهم على استخدامها في اليوم نفسه لافتاً إلى أنه بشكل وسطي كانت المبادرة تسلم أطرافاً لنحو 15 شخصاً يومياً مشيراً إلى أن عدداً منهم استفاد بتركيب أكثر من طرف.

ولفت الدكتور مشهدية إلى أنه تم تعريف الأشخاص المستفيدين من المبادرة بالخدمات التي يقدمها معهد التأهيل المهني من دورات تدريب مهني بعدد من الاختصاصات إلى جانب الأنشطة والتدريبات الرياضية لاستقطابهم للدراسة بالمعهد خلال العام الدراسي القادم الأمر الذي يسهل دخولهم سوق العمل.

يشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار علاقات الصداقة والتعاون بين سورية والهند وأن جمعية “مهاوير لتأهيل المعوقين” الهندية التي تشرف على المبادرة تأسست 1975 عام وقامت بتركيب أطراف صناعية منذ تأسيسها لأكثر من مليون و800 ألف شخص مجاناً في عدد من دول العالم.

وتتوفر خدمة تركيب الأطراف الصناعية مجاناً في سورية عبر مراكز لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وجمعيات أهلية.

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