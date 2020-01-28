وقفة احتجاجية في الخليل رفضاً لـ “صفقة القرن”

شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة احتجاجية بمدينة الخليل في الضفة الغربية تنديداً باستمرار انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاتها ورفضاً لما تسمى “صفقة القرن”.

ونقلت وكالة “وفا” عن مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إبراهيم نجاجرة تأكيده خلال الوقفة اليوم في بلدة دورا جنوب الخليل أن ما يجري بحق الأسرى داخل معتقلات الاحتلال جريمة منظمة وأمر مناف لكل الأعراف الدولية، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

كما رفض المشاركون ما تسمى “صفقة القرن”، مؤكدين أنه لا تنازل عن الثوابت والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

ويواجه نحو ستة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية، حيث يعانى 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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