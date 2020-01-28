إقبال على الزراعة التقليدية في طرطوس وتراجع الحمضيات

عائدة ديوب ــــ تشرين:

بيّنت الأرقام الإحصائية لمديرية زراعة طرطوس أنّ هناك إقبالاً كبيراً على زراعة غراس الزيتون وثمّةَ عودة إلى الزراعات التقليدية في المحافظة “كالزيتون والرمان والتوت والمشمش وغيرها” في الوقت الذي يلاحظ تراجع في بعض الزراعات الأساسية والمهمة والتي كانت تشكل مورداً لمئات المزارعين في طرطوس كزراعة الحمضيات وغيرها، الأرقام التي بين أيدينا تثبت ذلك>

وأكّد المهندس محمّد حسن رئيس دائرة الإنتاج النباتي في زراعة طرطوس أنَّ الخطةَ المقررة لإنتاج غراس الزيتون للموسم 2019– 2020 الحالي 95 ألف غرسة منها 79104 غرسة جاهزة للبيع، وهنالك إقبالاً كبيراً على شراء غراس الزيتون، حيث وصل عدد الغراس المباعة للموسم2018-2019 إلى 56 ألف غرسة، كما وصل عدد الغراس المدّورة من الموسم الماضي “الزيتون” 18104 غرسة>

ووصل عدد غراس الحمضيات المنتجة للموسم 2020 إلى 85 ألف غرسة منها 79,745 غرسة جاهزة للبيع وهناك نحو 80,030 غرسة حية مدّورة من الموسم الماضي… ووصلت مبيعات الزراعة من غراس الحمضيات للموسم 2019 إلى 20 ألف غرسة فقط.

ويعود السبب في تراجع شراء وزراعة غراس الحمضيات – حسب المعنيين – إلى التراجع الكبير في تسويق المنتج وانخفاض أسعاره في الأسواق المحلية مع عدم وجود أسواق تصديرية للخارج، وعدم وجود المعامل العصائرية لذا ذهب مزارعو الحمضيات إلى قلع أشجار الحمضيات، واستبدالها بزراعة الأفوكادو وزراعة غراس الدراق أيضاً بدلاً عنها.

كما أكّد رئيس دائرة الإنتاج النباتي أنّه كان هناك إقبالاً كبيراً على إنتاج وبيع الغراس الاستوائية أيضاً للموسم 2018-2019، حيث وصلت خطة الزراعة من غراس الجوز إلى 20 ألف غرسة، في حين وصل عدد الغراس المنتجة فعلياً إلى 13 ألف غرسة، وعدد غراس الأفوكادو المنتجة إلى 10500 غرسة، في حين كانت الخطة لإنتاج 10 آلاف غرسة ووصلت خطة إنتاج الأكيدنيا إلى 10 آلاف غرسة، في حين أنّ المنفذ فعلياً 13 ألف غرسة، وعدد الغراس من الكيوي المنفذة وصل إلى 6 آلاف غرسة، في حين كانت الخطة لإنتاج 8000 غرسة، ووصل عدد غراس الإجاص المطعم ” المخطط ” إلى 3000 غرسة، في حين أنّ المنفذ فعلياً 3500 غرسة، ووصل عدد غراس التفاح المطعم إلى 5000 غرسة، في حين وصل المنفذ إلى 4500 غرسة، ووصل عدد غراس الوردة الشامية المخططة إلى ألف غرسة المنتجة منها 300 غرسة، وارتفع عدد غراس التوت الأحمر المنفذ إلى 2000 غرسة، كما ارتفع عدد غراس الكاكي المطعم المنتج إلى ثلاثة آلاف غرسة.

وبيّن المهندس حسن أنّ هناك إقبالاً كبيراً من قبل المزارعين على الزراعة التقليدية، حيث زادت الزراعة خطتها من غراس التين إلى 9 آلاف غرسة بسبب الإقبال الكبير على زراعة التين الملش، وارتفعت خطة الزراعة من اللوز البذري لتصل إلى 12 ألف غرسة بعدما كانت لا تتجاوز 10 آلاف غرسة ووصل عدد غراس المشمش البذري إلى سبعة آلاف غرسة، بينما المنتج فعلياً 12 ألف غرسة -حسب زراعة طرطوس – ووصل إنتاج الزراعة من الرمان إلى 15 ألف غرسة، كما وصل عدد غراس التوت الهندي المنتجة فعلياً إلى 51 ألف غرسة بسبب زيادة الإقبال على هذه الزراعة التقليدية المهمة، ووصل عدد الغراس المنتجة من الدراق إلى 500 غرسة.

وأوضح المهندس أسعد سليمان رئيس دائرة التخطيط في زراعة طرطوس أنّه وصلت المساحة المزروعة بالقمح البعل والسقي إلى 11,329 هكتاراً منها 7254 بعلاً و 3075 سقياً، كما وصلت المساحات المزروعة بالشعير إلى 522,4 هكتارات، منها 21 سقياً و 501,4 بعلاً ووصلت المساحة المزروعة بالعدس إلى 24 هكتاراً فقط .

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