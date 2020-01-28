خدمات إلكترونية لكهرباء اللاذقية قيد الدراسة

يوسف علي - تشرين:

بدأت الشركة العامة للكهرباء في اللاذقية بدراسة تقديم خدمات عدة من خلال تطبيقات بوساطة جهاز الموبايل.

وبين مدير الشركة المهندس فادي خليفة سعود أن هذه الخدمات في المرحلة التجريبية ويمكن الشروع بها خلال عدة أشهر فقط وتأتي ضمن سياق وتوجهات الوزارة والحكومة لأتمتة خدمات الكهرباء وتقليص الزمن والجهد والأعباء المادية نتيجة توفير التنقل خدمة للمشتركين.

وفيما يتعلق بخدمة الاستعلام عن فواتير المشتركين أوضح سعود أنها متاحة وذلك من خلال الدخول على موقع الوزارة بتطبيق محدد على جهاز الموبايل الشخصي للمشترك وتدرس الشركة بكوادرها تقديم خدمة براءة الذمة وطلب اعتراض على الفاتورة وتقسيطها وتسجيل شكوى لاستجرار التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة ..وخلال عدة أشهر ستوضع هذه الخدمات تجريبياً.

من جهة ثانية، بلغت تحصيلات الشركة العام الماضي حوالي عشرين ملياراً وخمسين مليون ليرة وتتابع تحصيل الفواتير المستحقة والمتأخرة حسب القوانين والأنظمة.

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