عيادة طبية متنقلة في خدمة ريف إدلب الجنوبي الشرقي

مختار سلهب - تشرين:

وضعت الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية بحماة بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عيادة طبية متنقلة لتخديم حوالي 50 قرية وتجمعاً سكنياً بريف إدلب الجنوبي الشرقي بما يتعلق بالخدمات العلاجية والإسعافية مع توفير أدوية مجانية ولكافة الأعمار وخاصة المسنين والأطفال وذوي الأمراض المزمنة.

وذكر رئيس الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية زياد عربو أن عمل العيادة المتنقلة يستمر لنحو شهرين ويتواجد فيها فريق العيادة الطبي الذي يضم اختصاصيين في الأمراض الداخلية والقلبية.

وبين عضو الفريق الطبي الدكتور محمود شاكر أن العيادة تضم أطباء من مختلف الاختصاصات الطبية إضافة إلى خبيرة تغذية وقابلة وممرضة ويمكن أن يصل عدد المستفيدين من خدماتها لأكثر من 125 شخص يومياً تقدم لهم معاينات وأدوية مجاناً.

وذكر طبيب الأطفال الدكتور أحمد خليف أن أكثر الحالات المرضية التي تتعامل معها العيادة الإنتانات التنفسية وارتفاع الضغط وداء السكري.

وأبدى المستفيدون من خدمات العيادة ارتياحهم لهذه المبادرة ولا سيما الموجهة للأطفال وكبار السن داعين إلى توفير مزيد من الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة كالسكري والأمراض التنفسية ونزلات البرد وسوء التغذية

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