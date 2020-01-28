الخارجية الفلسطينية: “صفقة القرن” مرفوضة ولا تنازل عن ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن ما تسمى “صفقة القرن” مرفوضة وأنه لا تنازل عن الثوابت والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وشددت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة “معا” على أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دولة فلسطينية لا يعدو كونه ذراً للرماد في العيون ومحاولة لتمرير ما جاء في “الصفقة” المشؤومة من بنود تقوض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وأوضحت الخارجية أن ترامب ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض مطلع العام 2017 قابل الانفتاح الفلسطيني لإيجاد تسوية بجملة إعلانات ومواقف وقرارات سلبية منحازة بشكل كامل للاحتلال، لافتة إلى أن ما تسرب من بنود “صفقة القرن” لا يعطي فرصة للجانب الفلسطيني للتعاطي الإيجابي معها، فعن أي فرصة يتحدث ترامب وفريقه وهو يدرك جيداً أن الفلسطينيين يرفضون بشكل قاطع أي حلول تستثني مدينة القدس وتتيح للاحتلال الاستيلاء على نحو 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية واستكمال تنفيذ مخططاته الاستيطانية التهويدية وصولاً الى ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الخارجية أن مضمون صفقة ترامب-نتنياهو لا يتعدى كونه ترجمة أمريكية لـ”وعد بلفور” ومحاولة “إسرائيلية” بلبوس أمريكي لفرض سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بالكامل على الضفة الغربية مشددةً على أن الصفقة مؤامرة قديمة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية برمتها.

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