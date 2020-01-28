النفط مستقر

استقرت عقود النفط الآجلة مع تنامي المخاوف بشأن الطلب على الخام بعد ازدياد عدد حالات العدوى والوفاة من فيروس كورونا الجديد.

وذكرت “رويترز” أن خام القياس العالمي برنت انخفض أربعة سنتات إلى 59.28 دولاراً للبرميل، وكان قد وصل يوم الإثنين لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 58.50 دولاراً بعد أن أدى تفشي الفيروس إلى عمليات بيع عالمية للأصول المرتفعة المخاطر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 53.18 دولاراً، بعد أن أمضى معظم الجلسة منخفضاً عقب أن تراجع لأدنى مستوياته منذ أوائل تشرين الأول في الجلسة السابقة عند 52.13 دولاراً.

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