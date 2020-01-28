مجلس الشورى الإيراني يناقش انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي

أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أحمد أمير آبادي عن إدراج لائحة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي على جدول أعمال المجلس.

وقال أمير آبادي في الجلسة العلنية للمجلس اليوم: تم تسلم طلب مناقشة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي ومعاقبة الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة لفرض الحظر على إيران وتم إدراجهما على جدول أعمال المجلس.

وأكدت إيران مراراً التزامها بالاتفاق النووي شرط حصولها على حقوقها المنصوص عليها في الوثيقة الدولية ومن دون ذلك ستعيد النظر في تلك الالتزامات.

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