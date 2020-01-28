موسكو: الجيش الليبي يواجه مجموعات مسلحة على الأغلب تكون متطرفة

عدّ نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ينفذ بشكل عام مع وقوع بعض الانتهاكات على الأرض.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بوغدانوف قوله في مؤتمر صحفي: يبدو لنا أن اتفاق وقف العمليات يحظى بالاحترام بشكل عام وبالطبع، هناك انتهاك على الأرض ولا سيما أن الجيش تحاربه قوات ليست نظامية بل جماعات مسلحة على الأغلب تكون ذات طبيعة متطرفة.

وأعرب بوغدانوف عن تأييد روسيا لاجتماع الأطراف الليبية في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أنه لا يستبعد أن يقوم قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر بزيارة جديدة إلى العاصمة الروسية موسكو للتفاوض.

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