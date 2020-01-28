إرهابيو “جبهة النصرة” يمنعون خروج الأهالي عبر ممرات أبو الضهور والهبيط والحاضر

تواصل الجهات المعنية بالتعاون مع الجيش العربي السوري لليوم السادس عشر استعداداتها لاستقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين بريفي إدلب وحلب الجنوبي عبر الممرات الإنسانية في أبو الضهور والهبيط والحاضر وذلك في اطار الجهود الحكومية المتواصلة لإعادة المهجرين بفعل الإرهاب.

وذكر مراسلو “سانا” أن الاستعدادات اللوجستية مكتملة منذ اليوم الأول لافتتاح الممرات الانسانية في أبو الضهور والهبيط بريف ادلب والحاضر بريف حلب الجنوبي لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار الإرهابيين ونقلهم إلى منازلهم بعد إعادة الأمن والأمان إلى قراهم التي حررها الجيش العربي السوري.

ولفت المراسل إلى أن الجهات المعنية وفرت في الممرات الانسانية عيادات متنقلة ونقاطاً طبية لتقديم خدمات صحية إسعافية ومساعدات إغاثية وغذائية ريثما تتم إعادة الاهالي الواصلين بشكل فوري إلى مناطقهم عبر حافلات جهزتها لهذه الغاية.

وأشار مراسلو “سانا” إلى أن إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” واصلوا منع الأهالي من التوجه إلى الممرات الانسانية وقطعوا الطرقات امام العديد من السيارات التي تقل المدنيين من الخروج مستخدمين أبشع أنواع التهديد ونشر الاشاعات لتخويفهم وبث الرعب في نفوسهم بغية اتخاذهم دروعاً بشرية واستغلالهم لأغراضهم المشبوهة.

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